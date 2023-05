Wuyts en Bakelants raken het niet eens: "Natuurlijk moet Evenepoel daar voor gaan"

Zaterdag is het eindelijk zover, dan gaat de Giro eindelijk van start. Maar moet Remco Evenepoel er de roze trui al nemen?

De Giro opent zaterdag met een tijdrit van 19,6 kilometer. Het eerste deel is vlak, op het einde zit er nog een klimmetje van zo'n 3 kilometer aan 2,4% gemiddeld.

Moet Evenepoel het roze pakken of niet?

Voor Remco Evenepoel is het meteen een kans om de roze trui te nemen. Maar moet de wereldkampioen dat wel al doen? Volgens Michel Wuyts niet. Het zou voor hem zelfs een zegen zijn moest Evenepoel het roze niet pakken.

"Laat Ganna winnen en laat Ineos het gewicht van de koers dragen in de eerste dagen. Een goeie kopman zorgt er ook voor dat zijn ploeg in de luwte kan blijven" zegt hij bij HLN.

Jan Bakelants is het daar helemaal niet mee eens. "Natuurlijk moet Evenepoel voor roze gaan. Trui of niet, Soudal Quick-Step zal altijd vooraan moeten rijden", stelt hij. Want als Evenepoel het roze heeft kan dat een boost geven aan de ploeg vindt Bakelants.