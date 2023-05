Jan Bakelants schuwt de grote woorden niet na demonstratie van Remco Evenepoel: "Daar kunnen we niet aan voorbij"

Remco Evenepoel heeft met overmacht de eerste roze trui gepakt in de Giro. Volgens Jan Bakelants en Michel Wuyts is het het begin van een nieuw tijdperk.

Remco Evenepoel zette Filippo Ganna op 22 seconden, Joao Almeida werd derde op 29 seconden. Al de rest volgde al op meer dan een halve minuut. Evenepoel verbrak zo ook het perfecte rapport van Ganna in de tijdritten in de Giro.

Michel Wuyts vroeg zich af of dit de wissel van de wacht is in het tijdrijden. Jan Bakelants was duidelijk. "Er zullen genoeg tijdritten over blijven waar Remco niet aan de start zal staan. Maar we kunnen er niet aan voorbij: er is niemand die zo hard op het vlakke kan rijden als Remco Evenepoel. De wind heeft simpelweg geen vat op hem", zei hij bij VTM.

Hegemonie van Evenepoel is begonnen

Volgens Bakelants is Evenepoel nog meer in het voordeel tegenover de echte toptijdrijders als er ook nog wat hoogtemeters inzitten, zoals nu ook het geval was de openingstijdrit van de Giro, door zijn lage gewicht.

"Dus, ja: we kunnen stellen dat de hegemonie van Evenepoel, als ze al niet begonnen was, nu echt officieel begonnen is. Dit was met de sloophamer uitpakken", besloot Bakelants.