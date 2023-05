🎥 Razend spannende finale in La Vuelta Femenina: Vollering wint slotrit en maakt er nog een secondeslag van voor eindzege

Na de coup van zaterdag van Annemiek van Vleuten, waarbij ze aanviel tijdens een plaspauze van Demi Vollering, heeft Demi Vollering in de laatste rit er nog alles aan gedaan om toch nog de rode trui mee naar huis te nemen.

Op meer dan 50 kilometer van de streep werd de kopgroep al gegrepen. Niewiadoma en Reusser reden nog even weg van het peloton, maar zij werden op de steile slotklim naar Lagos de Covadonga (13,3 km aan 6,8%) al snel gegrepen.

De groep der favorieten werd steeds verder uitgedund, Vollering, Realini en Van Vleuten bleven als laatste over. Op iets meer dan 5 kilometer van de streep ging het echter te snel voor Van Vleuten.

Vollering en Realini reden samen naar de streep, de voorsprong op Van Vleuten werd steeds groter. In de laatste honderd meters raakte Vollering nog af van Realini en ze pakte ook haar tweede etappezege.

Daarna was het wachten op Van Vleuten. De wereldkampioene mocht iets meer dan een minuut verliezen, maar kwam uiteindelijk binnen op 56 seconden. Van Vleuten wint zo de Vuelta met slechts 9 seconden voorsprong op Vollering, Realini mag als derde mee op het podium.

Van Vleuten houdt precies genoeg tijd over om de Vuelta te winnen. Ze komt binnen in de rode trui en die is nipt, maar definitief van haar!



