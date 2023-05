🎥 Roze trui Remco Evenepoel wijst met beschuldigende vinger nadat hij val maar nipt kon vermijden

Remco Evenepoel heeft zijn roze leiderstrui met succes verdedigt in de Giro. Al kon Evenepoel nog nipt een valpartij vermijden.

Remco Evenepoel beleefde een relatief rustige eerste dag in het roze. In het begin van de etappe had hij zelfs even tijd om een high five te geven aan zijn vrouw Oumi.

Maar net voor de laatste 3 kilometer, waardoor er bij pech of een val geen tijdsverschillen worden aangerekend, was er nog een grote val in het peloton. Evenepoel kon de val net vermijden.

Evenepoel weet wie val veroorzaakte

"Alles ging aanvankelijk goed. We zaten goed vooraan en bleven uit de problemen, maar dan was er die lelijke val in de finale", zei Evenepoel in het flashinterview.

"Ik zag het gebeuren, dus we weten wie de schuldige is. Het is koers, maar het was toch geen mooie 'move’", zei de wereldkampioen.

Bij Sporza noemde Evenepoel dan toch een naam. "Kaden Groves gaf een duw aan Davide Ballerini (ploegmaat van Evenepoel, nvdr.) waardoor hij aan een wiel bleef hangen."

Groves moves Ballerini with his hand and consequently the whole group changes direction pic.twitter.com/9anb9iShI1 — Procyclinglover (@procyclinglover) May 7, 2023