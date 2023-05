Analist waarschuwt de concurrentie van Remco Evenepoel: "Daar kan hij hen minuten aansmeren"

Remco Evenepoel heeft in de openingstijdrit in de Giro meteen uitgepakt. Analist Adam Blythe ziet hem dat in de volgende tijdrit nog eens doen en dan kan er met de minuten gegoocheld worden.

Na de openingstijdrit heeft Remco Evenepoel de roze trui. Hij heeft 29 seconden voorsprong op Joao Almeida, de eerstvolgende klassementsman. Tao Geoghegan Hart en Primoz Roglic staan al wat verder. Zij hebben respectievelijk 40 en 43 seconden achterstand.

Zo heeft Evenepoel al meteen een mooie voorsprong in de Giro en Adam Blythe, analist bij Eurosport, vergelijkt al meteen met de Vuelta. "Zijn beproefde recept lijkt wel om in de 1e week zo veel mogelijk tijd te pakken en om die daarna dan te verdedigen", klonk het. "Alleen is de laatste week in de Giro een pak zwaarder dan die van de Vuelta vorig jaar."

Al ziet Blythe ook een kanttekening. Er is namelijk op het einde van de 1e week op zondag een nieuwe tijdrit en die is 35 km lang. "Als Evenepoel daar opnieuw zo goed is, kan hij er de concurrentie minuten aansmeren. Daar moeten zij zich zorgen om maken", besloot hij. Roglic en co zijn dus gewaarschuwd.