Arnaud De Lie boekt "deugddoende" overwinning en kijkt al uit naar de volgende koers

Arnaud De Lie heeft zijn 4e zege van het seizoen gepakt. Hij won een sprint bergop in de GP du Morbihan. Naar eigen zeggen was het een deugddoende zege.

In de GP du Morbihan toonde Arnaud De Lie nog eens zijn snelle benen. In een sprint bergop legde hij Romain Gregoire en Rasmus Tiller erop en boekte de jonge Belg zo zijn 4e zege van het seizoen.

"Deze zege doet deugd", vertelde De Lie na afloop in Bretagne. "Ik was heel hongerig om nog eens te winnen. In het voorjaar waren mijn resultaten goed, maar winnen is nog altijd iets anders. Ik wou het hier heel graag doen."

De Lie rijdt graag in Bretagne. "De wegen en beklimmingen liggen hier", liet hij via de ploeg weten. "In 2016 zag ik er Peter Sagan Europees kampioen worden en vanaf dan droomde ik ervan om er zelf eens te winnen."

Een zege in Bretagne is gelukt en daar kan nog een bij komen, want een dag later rijdt hij de Tro Bro Leon. Daar gaat hij en Lotto Dstny opnieuw voor de zege.