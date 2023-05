Laatste Belgische Giro-winnaar De Muynck adviseert Evenepoel over roze trui én ziet gevaarlijkste tegenstanders

Johan De Muynck won als laatste Belg de Giro in 1978. Met Remco Evenepoel krijgt hij mogelijk eindelijk een opvolger.

Johan De Muynck kreeg vorig jaar na 44 eindelijk een opvolger met de eindwinst van Remco Evenepoel in de Vuelta. En dit jaar kan hij na 45 jaar eindelijk een opvolger krijgen in de Giro.

De Muynck vond de grote tijdswinst van Evenepoel in de tijdrit niet zo spectaculair. "Volgens zijn doen en kunnen is het een beetje normaal. Ik ben er niet achterover van gevallen", zei De Muynck bij De Zevende Dag.

De Muynck pakte destijds zijn trui in de derde rit, Evenepoel nu in de eerste. De Muynck vindt dan ook dat Evenepoel het roze zo lang mogelijk moet vasthouden. "Ik zou dat niet meer afgeven. Het is beter om verdedigend te rijden dan zelf te moeten aanvallen."

INEOS als ploeg grootste uitdager

Als het over de grootste uitdagers gaat van Evenepoel qua ploegen is De Muynck heel duidelijk. "Ineos. In de breedte. Ze hebben zware kleppers en kennen de klappen van de zweep daar wel."