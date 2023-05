Patrick Lefevere slaat terug naar criticasters over "dikke nek" van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel pakte zaterdag de eerste roze trui van deze Giro. Patrick Lefevere maakte van de gelegenheid nog eens gebruik om de criticasters terecht te wijzen.

Remco Evenepoel rekende zaterdag met zijn verleden af door die felbegeerde roze trui al op dag één te pakken. De val in de Ronde van Lombardije in 2020 is nu helemaal vergeten.

Dat beaamde ook Patrick Lefevere. "Maar daar denk ik niet graag meer aan. Ik zie alleen dat Remco antwoordt met de pedalen. Men verweet hem vroeger soms dat hij een dikke nek heeft, maar dat zal je nu niet snel meer zien", zei hij bij Eurosport.

Trui afstaan?

Doordat de tweede en de derde rit vlak zijn, kunnen Evenepoel en Soudal Quick-Step hulp verwachten van de sprintersploegen. Vooral in rit vier, met een eerste aankomst bergop, zal er kans zijn om de trui af te staan.

Maar Lefevere weet ook dat dat niet makkelijk wordt. "Remco heeft natuurlijk veel voorsprong genomen, je kan die trui niet zomaar weggeven." Het zal dus al een vluchter zijn die de trui moet nemen.