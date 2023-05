UAE staat in de Giro met 3 renners in de top 10, maar daar zijn ze "verrast"

UAE heeft een uitstekende openingstijdrit afgewerkt. Het staat maar liefst met 3 renners in de top 10 en is ook in het bezit van de bergtrui.

Joao Almeida eindigde in de openingstijdrit in de Giro 3e en staat op 29 seconden. Via zijn team liet hij weten dat hij over zijn eindtijd "een beetje verrast was". "Nochtans ken ik mijn kwaliteiten", ging hij verder. "Maar mijn prestatie bevestigt het goede werk dat het team deed. Het was belangrijk om goed aan de Giro te beginnen."

Nog bij UAE eindigde Brandon McNulty 8e. Hij staat op 48 seconden van leider Primoz Roglic. Bovendien reed hij op de klim de snelste tijd. Daardoor is hij in het bezit van de blauwe bergtrui. "Het was verrassend om die trui te nemen, maar het is geweldig om tijdens de 2e rit in een leiderstrui te rijden."

Ook was er nog de 7e plaats van Jay Vine. Hij is Australisch kampioen tijdrijden en verwachtte op voorhand een plaats in de top 10.

Zo stond UAE met 3 renners in de top 10 van de tijdrit. McNulty had daar een verklaring voor: "We hebben dit jaar wat tijd in het tijdrijden gestoken en het is mooi om te zien dat het zijn vruchten heeft afgewerkt."