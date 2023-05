Arnaud De Lie kijkt terug op bijzonder geslaagd weekend, maar geeft toch ook nog een fout toe

Net geen twee op twee voor Arnaud De Lie vorig weekend. De kopman van Lotto Dstny won en werd tweede in Frankrijk.

Terwijl Remco Evenepoel met alle Belgische aandacht gaat lopen in de Giro deed ook Arnaud De Lie het uitstekend. In de GP du Morbihan won de De Lie, in Tro-Bro Léon werd hij nipt geklopt door Giacomo Nizzolo.

"Het was echt nipt. Ik zette iets te vroeg aan en daardoor verlies ik met amper 10 centimeter. Nizzolo kon profiteren van mijn aanzet in de sprint, ging mee in mijn slipstream en pakt de zege", zei De Lie op de ploegwebsite.

Toch kijkt hij terug op een geslaagd weekend in Bretagne. "Ik kwam naar hier met de hoop een overwinning mee naar huis te nemen. Dat is gelukt. Het team heeft opnieuw getoond dat we er staan."

"Een eerste en een tweede plaats, dat is super sterk. Natuurlijk had het nog mooier geweest om twee keer te scoren, maar dat is dan weer een doel voor volgend jaar. Ik ben tevreden", sloot hij af. Op 16 mei staat De Lie aan de start van de Vierdaagse van Duinkerke.