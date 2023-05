José De Cauwer heeft goed nieuws voor roze trui Remco Evenepoel in de Giro

Na het openingsweekend staat Remco Evenepoel nog in de roze trui. En volgens José De Cauwer zal dat ook nog het geval zijn na de derde rit.

In de tweede rit ging roze trui Remco Evenepoel bijna tegen de grond nadat er net voor hem een duw werd gegeven aan zijn ploegmaat Ballerini. Evenepoel wees naar Kaden Groves van Alpecin-Deceuninck.

José De Cauwer kwam nog eens terug op de fase. "We hebben het met 35 vergrootglazen bekeken, maar er was geen superduidelijk beeld. We denken toch dat het iemand anders is geweest, maar het is doodjammer dat het gebeurd is", zegt hij bij Sporza.

Evenepoel nog een dag extra in het roze

Na een etappe van 202 kilometer van zondag, moeten de renners maandag maar liefst 213 kilometer afleggen. En door die val in het slot kwam onder meer Mads Pedersen niet aan sprinten toe.

Dat kan volgens De Cauwer goed nieuws zijn voor roze trui Remco Evenepoel. "We hebben gezien dat er veel animo was om te werken. We krijgen een andere groep aan de finish", zei hij nog.