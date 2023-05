Matthews de sterkste in de derde rit in de Giro, Evenepoel breidt voorsprong in klassement toch nog wat uit

In de derde etappe van de Giro heeft de Australiër Michael Matthews de rit gewonnen. Remco Evenepoel heeft zijn voorsprong in het klassement nog wat groter gemaakt.

De renners kregen tussen Vasto en Melfi 213 kilometer voor de kiezen, met op het einde van de etappe nog twee klimmetjes. Daar wouden de sterke sprinters af geraken van de snelle sprinters.

Door de heel lange opdracht en de kleine kans op dagwinst stonden niet veel ploegen en renners te springen om in de vlucht van de dag te zitten. Uiteindelijk toch twee vluchters met Alexander Konychev en Veljko Stojnić, twee renners van Team Corratec - Selle Italia.

Konychev zette zich op de eerste beklimming op de kant, Stojnic hield het nog even vol maar ook hij werd even later gegrepen. Onder meer Pedersen werd gelost op de klimmetjes, maar hij kwam in de afdaling weer terug naar het peloton.

Evenepoel pakt seconden, Matthews de rit

Evenepoel mengde zich op zo'n 9 kilometer van de meet nog in een bonificatiesprint en pakte ook drie seconden, Roglic pakte er twee. Daarna werd alles klaar gemaakt voor de sprint.

Trek-Segafredo zette alles op alles voor Mads Pedersen, maar de Deen werd al snel voorbij gestoken door Michael Matthews. De Australiër ging even op wandel met Pedersen, maar pakte toch de zege. Pedersen is tweede, Groves derde.

🚴🇮🇹 | Michael Matthews wint de derde etappe in de #Giro. Hij is in de sprint te sterk voor Mads Pedersen. 🥇🇦🇺



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/jqWkafvaE1 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 8, 2023

Results powered by FirstCycling.com