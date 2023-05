Michel Wuyts ziet dé ideale man om het roze over te nemen van Remco Evenepoel en zegt ook waarom

Hoelang blijft Remco Evenepoel nog leider in de Giro? Michel Wuyts adviseert Evenepoel op het roze zo snel mogelijk af te staan.

Remco Evenepoel overklaste iedereen in de openingstijdrit van de Giro zette onder meer concurrent Roglič op bijna driekwart minuut. De roze trui afstaan wordt dus niet makkelijk voor Evenepoel.

Toch is Michel Wuyts ervan overtuigd dat Evenepoel de trui moet afstaan. "Geef die roze trui zo snel mogelijk af, Remco. Morgen (woensdag, nvdr.) zelfs al, als het kan", zei hij bij Wuyts & Vlaeminck.

Mads Pedersen de ideale man om het roze over te nemen

"In de etappe van Lago Laceno, zou ik dat riskeren". En Wuyts ziet ook de ideale ploeg om die roze trui aan af te staan. "Ik denk aan Trek. Ik zag veel initiatief bij hen. Die namen onmiddellijk over van Quick-Step bij het begin van de koers om het verschil met de koplopers niet te hoog te laten oplopen."

Volgens Wuyts is Mads Pedersen dan ook de ideale man om het roze over te nemen, omdat die ook een heuvel over kan. "Uiteindelijk zal het allemaal niet lang duren. In de tijdrit gaat de wereld weer normaal worden."

"Maar zo af en toe eens wat lucht scheppen, een dag of twee, drie, vier. De rit naar Salerno (rit vijf, nvdr.), weg met dat roze. De rit naar Napels (rit zes, nvdr.), niet in die val trappen. Sta dat roze even af en kom dan weer terug als jouw momenten er weer aan komen. Want dan kun je niet anders", stelt Wuyts nog.