Remco Evenepoel is de 50e Belgische ritwinnaar in de Giro: zij gingen hem voor

Remco Evenepoel won de openingstijdrit in de Giro. Zo werd hij de 50e Belg die een rit in de Giro kon winnen. In totaal wonnen de Belgen al 165 ritten in de Giro.

Het was de 1e ritzege voor Remco Evenepoel in de Giro en 27 landgenoten pakten ook ooit één ritzege in de Giro. Zo wonnen ook Dries De Bondt (2022), Victor Campenaerts (2021), Tim Merlier (2021), Iljo Keisse (2015), Bart De Clercq (2011), Wouter Weylandt (2010) en Serge Pauwels (2009) deze eeuw een etappe in de Giro.

In de vorige eeuw waren er ook ritzeges voor onder meer Axel Merckx (2000), Eddy Planckaert (1987), Eric Van Lancker (1986), Lucien Van Impe (1983), Michel Pollentier (1977) en Walter Godefroot (1970).

© photonews

Recordhouder is Eddy Merckx. Hij won tussen 1967 en 1974 24 ritten in de Giro. Hij won onder meer in de regenboogtrui op Tre Cime di Lavaredo, waar ze in de slotweek dit jaar ook toekomen. De 1e achtervolger is Roger De Vlaeminck. Tussen 1972 en 1979 won hij 22 etappes.

Ook Rik Van Steenbergen (15 tussen 1951 en 1957), Patrick Sercu (13 tussen 1970 en 1976) en Rik Van Looy (12 tussen 1959 en 1962) haalden minstens 10 etappezeges in de Giro. Rik Van Linden pakte er tussen 1973 en 1978 9. In 1977 won Freddy Maertens dan weer zijn enige etappes in de Giro, maar het waren er wel meteen 7.

© photonews

Verder zijn er nog verschillende renners die 3 ritzeges in de Giro boekten. Recent waren dat nog Philippe Gilbert tussen 2009 en 2015 en Rik Verbrugghe tussen 2001 en 2006. Ook waren 3 etappezeges voor onder meer Willy Planckaert in 1967 en Guido Reybrouck in 1968.

Ten slotte wonnen 9 Belgen ooit 2 Giro-ritten in hun carrière. Zo waren er Tim Wellens (2016 en 2018) en Thomas De Gendt (2012 en 2022). En ook Johan De Muynck (1976 en 1978) en Frank Hoste (1983 en 1985) hebben 2 etappes op hun palmares staan.