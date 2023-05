Roglič moet al 44 seconden goedmaken op Evenepoel, maar Jumbo-Visma is duidelijk over plan

Het is voorlopig niet de Giro van Jumbo-Visma. De ploeg moest voor de Giro begon al enkele vervangingen doorvoeren in zijn selectie en kopman Primož Roglič verloor in de openingstijdrit al meteen 43 seconden op Remco Evenepoel.

Bij Jumbo-Visma liggen ze niet echt wakker van het tijdsverlies van Roglič ten opzichte van Evenepoel. "We weten dat Remco een ontzettend sterke tijdrijder is en dat er een kans was dat we tijd zouden verliezen", zei ploegleider Marc Reef bij De Telegraaf.

Jumbo-Visma panikeert nog niet

Reef haalt de Vuelta van vorig jaar als voorbeeld waarom ze nog niet panikeren. "Primož stond vorig jaar in de Vuelta op een gegeven moment 2'41" achter en een paar dagen later was het nog maar 1'26"."

Roglič maakte toen in rit 14 naar Sierre de la Pandera 52 seconden goed op Evenepoel, een dag later met aankomst op de Sierra Nevada nam de Sloveen nog eens vijftien seconden terug. Maar in rit 16 kwam Roglič zwaar ten val en moest hij opgeven.

"Het is jammer dat hij toen uitviel, maar het geeft aan dat er in een grote ronde van de ene op de andere dag van alles kan gebeuren. Wij hebben een plan en er is geen reden om daar nu van af te wijken", klinkt het nog.