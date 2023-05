Roze trui Remco Evenepoel legt uit waarom hij dan toch voor bonificatieseconden ging in de Giro

Remco Evenepoel beleefde weer een rustige dag in de roze trui. Hij pakte zelfs nog wat extra seconden bij een tussensprint.

Evenepoel pakte op zo'n 10 kilometer van de streep drie seconden bij een tussensprint. Roglič werd tweede en pakte er twee, een ploegmaat van Roglič pakte de overige seconde.

Evenepoel breidt zijn voorsprong op Roglič zo uit tot 44 seconden in het klassement, de rest krijgt dus drie seconden extra aan de broek. Evenepoel legde in het flashinterview uit waarom hij die seconden pakte.

"Het regende, dus het was beter om van voren te zitten. En omdat we daar toch zaten, konden we ook meedoen om de secondes bij de tussensprint. Op die manier laten we niets liggen", zei Evenepoel.

"Het kostte ook niet veel extra moeite, want het was een vrij rustige dag. Met een hectische finale, dat dan weer wel", besloot de wereldkampioen nog.