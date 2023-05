Zdeněk Štybar kent eindelijk de oorzaak voor zijn mindere prestaties: "Opeens werd me alles duidelijk"

Heel wat renners en rensters moesten de laatste tijd onder het mes voor een vernauwde bekkenslagader. Zo moest Jonas Rickaert al twee keer onder het mes, ook Marianne Vos had er in de winter last van.

En nu dus ook Zdeněk Štybar. De Tsjech maakte dit jaar de overstap naar het Australische Jayco AlUla. Maar Štybar bleef onder de verwachtingen, hij geraakte niet verder dan 52ste plaats in Milaan-Sanremo.

Štybar dacht dat aan een coronabesmetting lag, maar tijdens de Ronde van Vlaanderen besefte Štybar dat het aan iets anders moest liggen. Hij trok naar het ziekenhuis voor een check-up van zijn bekkenslagaders.

"Die bracht de bevestiging van vernauwingen. Opeens werd me alles duidelijk, waarom ik de laatste 3 jaar van mijn carrière niet op mijn verwachte niveau zat", zegt Štybar die voor een keuze stond. "Me laten opereren en het risico nemen dat er geen comeback meer inzit of geen operatie en dus onmiddellijk stoppen."

"Wil mijn nieuwe team iets teruggeven"



"Ik wilde mijn carrière niet op deze manier beëindigen, daarom koos ik voor de operatie. Ook al weet ik dat het heel zwaar zal worden. Ik wilde ook mijn nieuwe team iets teruggeven. Ik wilde niet nu al stoppen, daarom kwam ik niet naar hier."



"Ik wilde het dus een kans geven, ik ben erg positief en hoop dat alles goed uitdraait, ik kan terugkeren op een goed niveau en nog iets van mijn carrière kan maken."

“For me it was so weird that I was under performing. I thought it could be the age, maybe I just couldn’t follow anymore." @zdenekstybarhttps://t.co/JavaOJCWow