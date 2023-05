🎥 Straf! Renner blijft als bij wonder recht na contact met de volgwagen

Jay Vine is tijdens de 4e rit als bij wonder niet ten val gekomen. Hij kwam bijna ten val na contact met de volgwagen.

Tijdens het razendsnelle begin van de 4e rit in de Giro ging Jay Vine (UAE) even bij de volgwagen. Hij pakte die met een hand vast, maar verloor zijn evenwicht. Vine kantelde richting de volgwagen en als bij wonder kon hij rechtblijven. Een val zou mogelijk heel wat lichamelijke schade kunnen opgeleverd hebben.

Nadien reed Vine opnieuw naast de volgwagen. Deze keer kwam hij niet ten val en daarna sloot hij weer bij het peloton aan.