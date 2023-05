Een concurrent van Remco Evenepoel komt in de Giro na een val met de schrik vrij: "Gelukkig waren mijn ploegmaats er"

Joao Almeida is tijdens de 3e rit in de Giro ten val gekomen. Het had uiteindelijk geen ernstige gevolgen, maar het was toch wel even schrikken voor de Portugees.

In de finale van de 3e rit was er een kleine valpartij. Mads Würtz Schmidt van Israel-Premier Tech en Joao Almeida van UAE kwamen ten val. Gelukkig konden beide renners verder. Almeida verloor ook geen tijd tegenover Remco Evenepoel. De Portugese klassementsrenner staat momenteel op 32 seconden 2e in de Giro. Hij kwam samen met de andere favorieten over de streep. "Spijtig genoeg kwam een renner (Würtz Schmidt, red.) voor mij ten val en ook ik ging tegen de grond", begon Almeida zijn verhaal. "Gelukkig was alles ok met mij en waren mijn ploegmaats bij mij. Zo kon ik in het peloton terugkeren en anders was me dat nooit gelukt. Nu focus ik me op het herstel en hoop ik mijn niveau vast te houden."