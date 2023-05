In het spoor van Thomas De Gendt, Dries De Bondt, Mathieu van der Poel en Jan Bakelants: ook zo kan je een prijs in de Giro pakken

Naast het algemene klassement, het puntenklassement, het bergklassement, het jongerenklassement en het ploegenklassement zijn er nog enkele andere klassementen en prijzen. Zo zijn er ook het tussensprintklassement, de strijdlust en het vluchtersklassement.

Het tussensprintklassement of de Traguardo Volante is vaak voor de renners die vaak mee in de vroege vlucht gaan. In 2023 zijn er in elke rit 2 tussensprints (behalve in de tijdritten). Daar kan je punten verdienen voor de Traguardo Volante. Enkel de top 5 verdient punten. De 1e krijgt 10 punten. 6 punten zijn er nog voor de 2e en de rest van de top 5 krijgt nog respectievelijk 3, 2 en 1 punten.

In 2021 won Dries De Bondt dat klassement. Eerder wonnen ook Davide Ballerini (2018) en Fausto Masnada (2019) dat klassement. En ook Jan Bakelants won in 2011 ooit de Traguardo Volante.

Net zoals de Tour en de Vuelta rijkt ook de Giro een prijs voor de superstrijdlust uit. Tot en met 2021 was dat een klassement op punten. De laatste winnaars waren Thomas De Gendt (2020) en De Bondt (2021). Zij sprokkelden punten op alle bergen en in alle sprints.

© photonews

Sinds 2022 is er net zoals in de andere grote rondes een jury die de meest strijdlustige renner van de dag beloont. Hij rijdt een dag later met een rood rugnummer rond. Aan het einde van de Giro wordt de meest strijdlustige renner gekozen. In 2022 won Mathieu van der Poel de superstrijdlust.

Ten slotte is er nog een klassement die er puur voor de aanvallers is. Je krijgt punten door in de kopgroep te zitten. Er zijn wel 2 bijkomende regels. De kopgroep moet minsten 5 km voorop rijden en de kopgroep bestaat uit maximaal 10 renners. Het puntensysteem is trouwens simpel. Per kilometer dat je op kop rijdt, krijg je een punt. Vaak wint een Italiaan dat klassement. Zo won Mattia Bais in 2022 voor de 2e keer dat klassement.