José De Cauwer ziet Primoz Roglic een spelletje met Remco Evenepoel spelen: "Hij maakt hem nerveus"

In de Giro is er om de bonificatieseconden strijd geleverd. Remco Evenepoel pakte de volle buit voor Primoz Roglic. Zo liep Evenepoel opnieuw een seconde uit.

Volgens José De Cauwer was het vooral de bedoeling van Soudal Quick-Step om in de veilige zone te zitten. "Remco Evenepoel heeft graag ruimte", vertelde hij aan Sporza. "En als je erlangs komt, heeft hij toch wat stress."

Dat was net voor de tussensprint waar er ook bonificatieseconden te rapen vielen. Evenepoel pakte er 3 en Primoz Roglic 2. "Roglic deed eigenlijk niet mee, maar maakte Evenepoel wat nerveus. Hij was tevreden met een seconde te verliezen", vond De Cauwer. "En die sprint was uiteindelijk geen inspanning."

Aan de finish mengde Primoz Roglic zich in de sprint. Hij werd daarin 7e. "En daarom moest Evenepoel ook weer komen aandringen. Ze zijn dus met elkaar bezig", besloot De Cauwer.