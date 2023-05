Remco Evenepoel is blij na "een superzware dag" en "gaat iets niet aanvaarden"

Remco Evenepoel is leider af. Zo is de missie om de roze trui weg te geven geslaagd. Vanaf woensdag is hij weer in de regenboogtrui te zien.

Na 2 uur koersen ontstond eindelijk een vroege vlucht. 7 renners vertrokken en kregen een vrijgeleide. Aurélien Paret-Peintre won uiteindelijk de rit. Andreas Leknessund werd 2e en pakte de roze trui over. Zo was het doel van Remco Evenepoel bereikt. "We wilden de leidersplaats uit handen geven. Zeker met het oog op de etappes van woensdag en donderdag", vertelde hij aan VTM. Evenepoel staat nu 2e en heeft 28 seconden achterstand op Leknessund. Het leek een rustige dag voor Evenepoel, maar dat was het allerminst. "Het begin was echt superlastig. Dat had ik wat onderschat", ging hij verder. "Na 2 uur koersen haalden we 44 km per uur." REGENBOOGTRUI Uiteindelijk was Evenepoel tevreden over de wedstrijd: "Het gevoel zat heel goed. Het was een superlastige wedstrijd, maar het voelde niet lastig aan toen INEOS Grenadiers op kop begon te rijden. Ik ben dan ook heel content met het gevoel." Evenepoel staat ook in het jongerenklassement 2e achter Leknessund. Doordat de Noor al de roze trui draagt, mag Evenepoel de witte trui dragen, maar hij kiest ervoor om weer in de regenboogtrui rond te rijden. "Ik ga de witte trui niet aanvaarden", besloot hij. Back in the 🌈 jersey 🤩#Giro



