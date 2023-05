Waarom Ilan Van Wilder (3e in het jongerenklassement) de witte trui draagt

Ilan Van Wilder draagt momenteel de witte trui. Opmerkelijk, want momenteel staat hij 3e in het jongerenklassement.

Remco Evenepoel is leider in het jongerenklassement, maar hij is al leider in het algemeen klassement. En de roze trui heeft ook voorrang. Daardoor draagt hij de witte jongerentrui niet.

Zo moet in principe de nummer 2 in het jongerenklassement de witte trui dragen. Dat is Joao Almeida. Toch draagt ook hij de witte trui niet. Als Portugees kampioen wil hij immers liever zijn nationale kampioenentrui dragen.

Daardoor komen we bij de nummer 3 in de stand en dat is Ilan Van Wilder. Hij draagt wel de witte leiderstrui en zo zijn er momenteel 2 renners binnen Soudal Quick-Step die een leiderstrui dragen: Evenepoel de maglia rosa en Van Wilder de maglia bianca.