🎥 Kaden Groves wint een uitgeregende Giro-etappe waarin Remco Evenepoel met de schrik vrijkomt

Kaden Groves heeft de 5e rit in de Giro gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Eerder in de rit kwam Remco Evenepoel 2 keer ten val, maar hij kon zijn tocht verderzetten. Andreas Leknessund blijft leider.

De 5e rit in de Giro was kletsnat en daardoor was het opletten voor valpartijen. De renners waren extra voorzichtig, maar dan liep een hond het peloton in. Zo werd er gevallen en ook Remco Evenepoel ging tegen de grond. Hij kon verder en deed nadien teken dat alles met hem in orde was.

3 renners voelden zich nog best in hun sas in het regenweer en vormden de vlucht van de dag. Oorspronkelijk was daar ook Thibaut Pinot bij, maar die was enkele geïnteresseerd in de bergpunten van de 1e klim. Na daar de volle buit te hebben gepakt, liet hij zich weer afzakken.

De andere 3 vluchters zetten hun tocht wel verder, maar de sprintersploegen namen al snel de controle over. Zo konden de sprinters gemakkelijk heuvels in het 1e deel overleven.

In de finale liet Zaccarato zijn medevluchters achter. Hij verdedigde een voorsprong van zo'n minuut. De sprintersploegen zetten alles op alles om zich niet te laten verrassen en hij werd gegrepen. In de slotkilometers was er nog een val. Fernando Gaviria ging onderuit en zo was de sprintvoorbereiding ontregeld.

Soudal Quick-Step zette zich op kop, want Primoz Roglic had de slag gemist. Maar Jumbo-Visma zette de scheve situatie recht. Even later was er opnieuw een valpartij. Deze keer lag Remco Evenepoel er opnieuw bij. Geen erg, want hij bevond zich in de laatste 3 km. Dus hij kon geen tijd verliezen. Al kwam hij wel furieus over de streep.

Team DSM trok de sprint aan. Kaden Groves ging vroeg aan en hield vol. Net voor de streep was er nog een valpartij. Jonathan Milan werd 2e en Mads Pedersen 3e. Andreas Leknessund blijft leider.