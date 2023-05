🎥 Remco Evenepoel neemt zijn voorzorgen in de Giro, maar een hond is spelbreker en veroorzaakt een val

Het regent in de Giro en dan zijn er op de spekgladde Italiaanse wegen voorzorgsmaatregelen nodig. Remco Evenepoel heeft er genomen.

Aan de start van de 5e rit verscheen Remco Evenepoel, net als de rest van Soudal Quick-Step, met regenbanden. "Die van Specialized zijn goed. Dus ik hoop geen schuivers te maken", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws.

Door de regen bestaat er een grotere kans op valpartijen, maar Evenepoel vindt dat het beter is als het heel de tijd hard regent. "Dan zal iedereen extra voorzichtig zijn en geen onnodige risico's nemen. Laat ons hopen dat iedereen het veilig aanvat en dan krijgen we een normaal koersverloop, maar het is altijd opletten."

Vooral in het begin van de rit zal Evenepoel opletten. "Die is nogal geaccidenteerd en het is vooral opletten om geen schuivers te maken", besloot hij.

Evenepoel lette extra op, maar een hond zorgde voor averij door een val in het peloton te veroorzaken. De wereldkampioen was betrokken bij de val, maar kon weer verder. Achteraf stak hij zijn duim omhoog. Alles lijkt met hem in orde te zijn.