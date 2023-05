Caleb Ewan met een duidelijk doel vanaf de Ronde van Hongarije: "Cruciale weken"

Caleb Ewan hervat in Hongarije opnieuw de competitie. Daar begint de voorbereiding op de Tour. De sprinttrein moet verder op de rails gebracht worden.

"Iemand met het talent van Caleb Ewan kan in rittenwedstrijden als de Ronde van Hongarije zomaar een ritje of 2 winnen en dan kan de trein zomaar vertrokken zijn", vertelde Allan Davis, ploegleider van Lotto Dstny, aan Het Nieuwsblad.

Ewan won in 2023 nog geen profkoers, maar wel de Schwalbe Classic, een voorbereidingscriterium op de Tour Down Under. In de Ronde van Hongarije begint de voorbereiding van Ewan richting de Tour. Die dient dus om de knop om te draaien.

📢LINE-UP: @Tour_de_Hongrie



Five days of racing in Hungary coming up, which we will take on with a strong six-rider squad

"Het zou een bonus zijn als Ewan met meerdere zeges aan de start van de Tour zou staan", aldus Davis. "Dat is ook het doel van de komende weken."

Een ander doel is de sprinttrein van Ewan op de rails te krijgen. Die bestaat uit Jasper De Buyst en Jacopo Guarnieri. Enkel in de Scheldeprijs was die nog maar te zien. "Maar wat ik daar gezien heb, stemt me hoopvol", aldus Davis. "Het is nu de bedoeling en cruciaal dat de lead-out de komende weken zo vaak mogelijk samen koerst." Na Hongarije rijdt Ewan nog de Baloise Belgium Tour.