Geraint Thomas stelt zich vragen bij de tactiek van Soudal Quick-Step: "Het koste hen heel wat krachten"

Geraint Thomas heeft vragen over de tactiek Soudal Quick-Step. Tijdens de 4e rit reden het team in het begin van de etappe een strak tempo achter Brandon McNulty. Volgens Thomas was dat geen goede zet.

Brandon McNulty probeerde in de openingsfase mee in de vroege vlucht zitten. In het verleden reed hij in een grote ronde al een goed klassement, maar aan het begin van de 4e rit stond hij in het klassement al 5 minuten achter. Door mee in de vroege vlucht te gaan, probeerde McNulty wat van zijn achterstand goed te maken.

Bij Soudal Quick-Step zaten ze die actie niet zitten en ze zetten de achtervolging op McNulty in. Ze wilden hem niet terug in het klassement laten komen.

Concurrent Geraint Thomas had zijn bedenkingen bij die actie van Soudal Quick-Step. "Ze waren bij Soudal Quick-Step geobsedeerd door McNulty", aldus Thomas in zijn podcast Watts Occurring. "Er werd ontzettend hard achter hem aangereden en McNulty bleef ook maar gaan. Dat kostte Soudal Quick-Step heel wat krachten. Nochtans stond de Amerikaan al op 5 minuten. Natuurlijk wil je iemand als hem niet in het klassement laten terugkeren."

"Anderzijds: het is etappe 4 en hij staat al op 5 minuten. Het zou een rare move zijn om je eerst op 5 minuten te laten zetten en vervolgens voor het eindklassement en het roze te gaan”, aldus Thomas.