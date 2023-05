Nog een opgave in de Giro: Alpecin-Deceuninck verliest een belangrijke pion

Ramon Sinkeldam is in de Giro niet meer van start gegaan. Zo verliest Alpecin-Deceuninck een belangrijke pion voor in de sprint.

Aan de start van de 5e rit verscheen geen Ramon Sinkeldam meer. Hij had al een tijdje last van maagproblemen en na de 4e rit was hij nog niet genoeg hersteld.

De opgave is een aderlating voor Alpecin-Deceuninck. Niet alleen omdat het nog 7 renners in Italië telt, maar ook omdat Sinkeldam een belangrijke pion in de sprint is. De Nederlander is de laatste man voor Kaden Groves. Zo moet het team naar andere manieren zoeken om Groves in deze Giro aan een sprintzege te helpen.

Bad news. @RSinkeldam will not start the fifth stage of the Giro d'Italia. Ramon has stomach problems and has not recovered sufficiently after yesterday's stage. We wish him a speedy recovery.#alpecindeceuninck #GirodItalia pic.twitter.com/ap5IUrEsf2 — Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) May 10, 2023

Sinkeldam is al de 4e opgave in deze Giro. Tijdens de 4e rit gaf de 1e bergtrui in deze Giro, Paul Lapeira (AG2R Citroën), al op. En ook Rémi Rochas (Cofidis) en Valerio Conti (corratec-Selle Italia) vielen uit. Die laatste 2 verschenen voor de 5e rit ook niet meer aan de start.