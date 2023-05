🎥 Waar kwam die nog vandaan? Fabio Jakobsen pakt de tweede rit in de Ronde van Hongarije met fenomenale sprint

In de Ronde van Hongarije was het ook in de tweede etappe aan de sprinters. Die is een prooi geworden voor Europees kampioen Fabio Jakobsen.

Woensdag werd de eerste rit in de Ronde van Hongarije gewonnen door de Nederlander Dylan Groenewegen. En ook in rit twee was een sprint in de sterren geschreven. Tussen Zalaegerszeg en Keszthely moest er 175 kilometer worden afgelegd, met onderweg twee bergjes van derde categorie. Vier vluchters probeerden het peloton voor te blijven, maar met de aanwezigheid van heel wat topsprinters was dat een utopie. De organisatie van de sprint was bij veel ploegen weer chaotisch, maar Team DSM leek zijn sprinter Van Uden het best af te zetten in de laatste kilometer. Europees kampioen Fabio Jakobsen was het wiel van zijn ploegmaats kwijt geraakt. Jakobsen kwam dan toch nog helemaal in zijn eentje naar voor en kwam er nog machtig uit. De Nederlander won met lengten voorsprong op de Duitser Bauhaus, Vito Braet werd derde, Thibau Nys werd knap zesde. Jakobsen is ook de nieuwe leider. 🚴🇭🇺 | Gisteren Groenewegen, vandaag Jakobsen! Opnieuw een Nederlandse winnaar van de sprint. Goed nieuws met het oog op de Tour de France? 🙌🇳🇱 #TourdeHongrie



