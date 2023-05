Bondscoach Sven Vanthourenhout met een missie op bezoek in de Giro, maar spreekt zich ook uit over Evenepoel

Bondscoach Sven Vanthourenhout was donderdag aanwezig in de Giro. Maar lang blijft hij echter niet.

Woensdag viel Remco Evenepoel twee keer in de Giro, donderdag stond bondscoach Sven Vanthourenhout plots aan de start in Napels.

Maar het ene heeft niets met elkaar te maken verzekerde de bondscoach. Met een rit met start en finish in Napels was het de beste optie voor de bondscoach. De bondscoach is ook niet in Napels om met renners te spreken over het WK.

"Nee, het is hier niet echt de plaats om over dat soort zaken te praten. Om de mensen voor de omkadering te kiezen (mecaniciens onder meer, red.), dat is wat anders", zei hij bij Sporza.

"Ziet er goed uit voor Evenepoel"

Ook over Remco Evenepoel had de bondscoach het nog even. "Het is niet optimaal voor Remco, maar als je halverwege een grote ronde een stand van zaken maakt, dan is elke klassementsman doorgaans al eens bij een val betrokken geweest."

Toch heeft de bondscoach er nog een goed oog in. "Het ziet er allemaal heel goed uit. Alleen schuilt na elke bocht gevaar. Maar hij staat wel in een bevoorrechte positie."