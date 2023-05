Jan Bakelants stoort zich geweldig aan iets in de Giro: "Precies extra ploegmaats van Evenepoel"

INEOS Grenadiers was dinsdag de sterkste ploeg in de breedte in de eerste aankomst bergop. Maar Jan Bakelants begrijpt de tactiek van de Britse formatie niet echt.

INEOS Grenadiers, vroeger Team Sky, was tot over enkele jaren geleden dé ploeg als het ging om de grote rondes. Maar vorig jaar wonnen de Britten voor het eerst sinds 2012 geen grote ronde.

Toch hanteert de ploeg nog altijd dezelfde methode als enkele jaren geleden: met een grote trein een hoog tempo opleggen op de beklimmingen.

Vragen bij tactiek van INEOS Grenadiers

Toch zette de Britse formatie zich dinsdag op kop van het peloton, Evenepoel kon gewoon rustig in het wiel zitten. "Het stoort me dat de jongens van INEOS precies extra ploegmaats van Evenepoel zijn. Dat is tof voor hem, maar het is negatief voor de kijker", zei Bakelants bij Wielerclub Wattage.

"Ik stoor me aan hun manier van werken: ze hebben zoveel menselijk kapitaal, maar ze zetten het heel slecht in. Ze zijn sterk in de breedte en ze moeten rendement halen door renners vroeg in de aanval te sturen."

"Maar ze blijven met z'n vijven bij elkaar. Ze rijden tempo op een klim waarbij ze weten dat ze niemand hebben die Evenepoel of Primož Roglič kan lossen. Ik vind het een rare tactiek."