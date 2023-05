Jumbo-Visma en Primož Roglič hebben hun plan klaar voor eerste echte bergrit

Vrijdag staat de eerste echte bergrit op het programma in de Giro. Jumbo-Visma heeft wil het alleszins proberen om de concurrentie onder druk te zetten.

Primož Roglič werd in het slot van de zesde etappe even getroffen door pech. "Ik reed lek bij het positioneren in de voorste regionen van het peloton. Gelukkig konden we snel van fiets wisselen. Mede door het sterke werk van mijn ploeggenoten keerden we snel weer terug in het peloton."

In het klassement staat Roglič al op 44 seconden van Evenepoel, maar toch kijkt de Sloveen uit naar de eerste bergrit van vrijdag. "Ik ben er klaar voor. Veel jongens zullen hun zinnen hebben gezet op deze etappe. Ik verwacht dat het een mooi gevecht zal worden en heb er zin in."

Plan is klaar

Ook ploegleider Marc Reef blikt vooruit op de aankomst op de Gran Sasso (26,5 km aan 3,4%). "De laatste vijf kilometer van de slotklim zullen naar ons idee beslissend worden. Primož maakt een goede indruk, dus we hebben alle vertrouwen in de etappe van morgen."

"Hij viel gisteren (woensdag, red.), maar heeft een goede nacht gehad. Ook deze hectische rit zijn we met verve doorgekomen. We hebben het plan voor vrijdag klaar", besloot Reef.