Patrick Lefevere over de tweede valpartij van Remco Evenepoel: "Dat is wat ik heb gezien"

Zijn kopman Remco Evenepoel ging woensdag twee keer tegen de grond. Patrick Lefevere reageerde daags later.

In De Ochtend op Radio 1 reageerde Patrick Lefevere vanuit het hotel van de ploeg. "Maar ik heb Remco nog niet gezien, ik weet hetzelfde als jullie", zei hij. Nog geen nieuws over de nacht van Evenepoel dus. Lefevere kwam nog eens terug op de twee valpartijen.

"Eerst was er die hond die op het peloton inloopt en dan uiteindelijk de valpartij veroorzaakt. Daarbij kwam Remco recht op zijn zitvlak terecht. En op het eind hadden we alles gedaan om uit de gevarenzone te blijven, want er werd al massaal gevallen."

"Net op het moment dat ze op de radio van de ploegleiding zeggen: "Stop!, wil hij zich uit het gewoel laten zakken rechts, maar komen daar de mannen van Trek die van rechts naar links willen en daar gaat het fout."

"Ik ben geen jury of arbiter, maar wat ik heb gezien is dat de eerste renner (Pedersen, nvdr.) hem al raakt. Remco kan zich nog rechthouden maar toen de tweede (Kirsch, nvdr.) tegen zijn stuur rijdt, is het helemaal voorbij."

Moeilijke komende dagen

Donderdag in en rond Napoli wordt het een moeilijke dag voor Evenepoel. "We zullen zien hoe het loopt, het wordt zeker geen makkelijke rit. De hele dag zal het weer zweten worden en zorgen om je plaats in het peloton te behouden."

"Vrijdag is er dan de bergrit. We moeten dag per dag bekijken hoe hij zich voelt. Voor de eerste rustdag (komende maandag, red.) moeten we alleen maar hopen dat de schade niet erger wordt."