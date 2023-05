Ploegdokter van Soudal Quick-Step is duidelijk over mogelijk nog meer letsels bij Remco Evenepoel

Ploegdokter Toon Cruyt kwam woensdagavond met een eerste update en deed dat donderdag voor de zesde rit nog eens. En het ziet er goed uit volgens Cruyt.

Remco Evenepoel viel woensdag twee keer in de vijfde rit van de Giro. Ploegdokter Toon Cruyt kwam na het nieuws van woensdagavond opnieuw met wat meer nieuws.

"Hij heeft nog een contractuur in zijn rug en een redelijk grote bloeduitstorting, maar het komt wel goed", zei Cruyt bij Sporza. "De pijn was te doen en hij heeft een goede nacht gehad. Ik denk dat het wel in orde komt."

Cruyt is ook niet bang voor het feit dat er nog letsels zouden opduiken die nu nog niet zichtbaar zijn. Zo controleerden ze ook de urine van Evenepoel al op eventuele schade aan zijn nieren.

"Ik denk dat de kans klein is dat er nog iets anders naar boven komt. Maar dat er nog een hond de straat overloopt, is niet uitgesloten", grapte Cruyt nog.