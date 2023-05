Zelfzekere Evenepoel deelt steekje uit aan Roglič en Jumbo-Visma, maar is ook kritisch op Giro-organisatie

Remco Evenepoel viel dan wel in de vijfde etappe van de Giro, maar zijn zelfvertrouwen is hij er niet door kwijtgeraakt. De wereldkampioen ziet zelfs een zenuwachtige Primož Roglič.

Remco Evenepoel zette Primož Roglič in de openingstijdrit al op 43 seconden en pakte ook nog een extra seconde onderweg. "Ik heb de indruk dat Roglič wat nerveus is. Hij weet dat hij 44 seconden achterstand heeft", zei Evenepoel bij Eurosport France.

"De renners van Jumbo-Visma ogen ook wat zenuwachtig in het peloton, maar dat is hun stijl." Evenepoel denkt dan ook dat hij op dit moment de sterkste is. In tegenstelling tot in Catalonië moet Evenepoel nu niet aanvallen, maar verdedigen.

De etappe van vrijdag eindigt op de Gran Sasso d'Italia, na een etappe van 218 kilometer. Of hij zal aanvallen weet hij nog niet. "We zullen zien, ik vind de etappe sowieso wel wat te lang", is Evenepoel kritisch.