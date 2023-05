🎥 Ploeg van Alberto Contador wint alweer in de Giro, El Pistolero gaat opnieuw helemaal uit zijn dak

Voor de tweede keer in zijn geschiedenis heeft EOLO-Kometa een rit in de Giro gewonnen. Grote baas Alberto Contador ging net als twee jaar geleden uit zijn dak.

Winnen doet EOLO-Kometo, het kleine Italiaanse team van Alberto Contador, niet veel. Gemiddeld genomen heeft het team zo'n 3 tot 4 overwinningen per jaar. Wanneer ze winnen, wordt dat dus altijd uitbundig gevierd.

In 2021 pakte het team zijn eerste zege in de Giro met Lorenzo Fortunato. En dat boven op de Monte Zoncolan. Het zorgde toen voor geweldige beelden van grote baas Alberto Contador.

Bijna twee jaar later was het opnieuw prijs voor het kleine Italiaanse team met Davide Bais. Hij won de zevende rit in de Giro boven op Gran Sasso d'Italia (Campo Imperatore).

En opnieuw ging Contador volledig uit zijn dak. Contador was nu commentator bij de Spaanse Eurosport en wist met zijn geluk geen blijf.

De beelden van dit jaar en twee jaar geleden

🚴🇮🇹 | Prachtige beelden. Alberto Contador is bij onze Spaanse collega's wel heel erg blij met deze etappe! #Giro



