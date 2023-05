🎥 Remco Evenepoel maakt dezelfde 'fout' als Wout van Aert, moet hij een straf vrezen?

De eerste echte bergrit in de Giro baarde een muis, maar de wereldkampioen pepte zich onderweg toch even op. En kreeg Evenepoel onderweg ook 'illegale' mechanische hulp?

De zevende rit in de Giro en de eerste echte bergetappe baarde uiteindelijk een muis in het peloton. Het peloton deed het erg rustig aan en gaf de ritzege weg aan de vluchters.

Het was dan ook zaak om wakker te blijven. Op 58 kilometer van de meet pepte de wereldkampioen zich dan nog eens op door op zijn hoofd te slaan. Of wat bedoelde hij er precies mee?

Even later ging Evenepoel even langs bij de volgwagen van Soudal Quick-Step voor een smeerbeurt van zijn ketting. Wout van Aert deed in de E3 hetzelfde en op sociale media werd toen veelvuldig een regel uit het UCI-reglement gedeeld dat dit eigenlijk verboden is.

Wout van Aert kreeg er toen geen straf voor, benieuwd wat de organisatie van de Giro er mee doet.