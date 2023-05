Andere oud-wielrenner stelt zich grote vragen en treedt Jan Bakelants volledig bij: "Dat had Evenepoel nerveus gemaakt"

Doen zijn tegenstanders wel het nodige om Evenepoel nerveus te maken? Jan Bakelants stelde zich hier eerder al vragen bij en hij krijgt nu ook bijval van Karsten Kroon.

Jan Bakelants is vooral kritisch over het koersgedrag van INEOS Grenadiers. Dat kwam in het bijzonder in de vierde etappe naar Lago Laceno aan het licht. INEOS slaagde er toen in om Evenepoel te isoleren, maar reed vervolgens gewoon tempo tot aan de finish zonder hem te bestoken.

© photonews

Bakelants vindt dat de INEOS-renners zich gedragen als ploegmaats van Evenepoel. Cocommentator Karsten Kroon kwam op Eurosport ook nog eens terug op de desbetreffende rit. "Ik vraag me af waarom ze bij Ineos niet gedemarreerd hebben. Dat had toch perfect gekund? Nu bleven ze gewoon op kop doorrijden tot aan de aankomst."

De Nederlandse oud-wielrenner zit dus op dezelfde golflengte als Bakelants. Omdat de aanvallen uitbleven, is het ook moeilijk inschatten wat die teweeg hadden kunnen brengen. "Het had voor Remco Evenepoel geen probleem gegeven, maar dat had hem wel nerveus gemaakt, denk ik."