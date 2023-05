Psychologisch spel tussen Wolfpack en INEOS volop aan de gang: Evenepoel weet aan wat hij zich mag verwachten

Een belangrijke dag breekt aan voor Remco Evenepoel. Bij INEOS zijn ze vastberaden de Wolfpack het vuur aan de schenen te leggen.

Wanneer Remco Evenepoel een paar dagen geleden geïsoleerd geraakte bergop, baarde INEOS Grenadiers opzien door gewoon tempo te blijven rijden tot aan de aankomst en hem niet aan te vallen. Het Nieuwsblad verneemt bij de Britse topploeg dat die aanpak overboord gegooid zal worden in de eerste zware bergrit.

LEF

Evenepoel zal dus aangevallen worden, zo waarschuwen zijn concurrenten. In het kamp van Soudal Quick-Step maakt dat dan weer totaal geen indruk. Daar valt volgens de krant te horen dat INEOS zich wil profileren als een team met bijzonder veel lef, maar bij de Wolfpack zijn ze er van overtuigd dat ze dat zelf ook hebben.

Wie weet valt Evenepoel dus zelf wel aan als hij en zijn ploegmaats een goede dag hebben? Het is in elk geval een gegeven dat INEOS tot dusver steevast goed vertegenwoordigd is vooraan en dat is alvast veelbelovend voor de clash bergop op Campo Imperatore.