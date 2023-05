Soudal Quick-Step en Remco Evenepoel hebben sowieso al pertinente maatregelen voorzien voor na afloop van bergrit

Een voorbereid man is er twee waard. Met die gedachte hebben Soudal Quick-Step en Evenepoel zich al voorzien voor wat er na de bergrit naar Gran Sasso te gebeuren staat.

De eerste aankomst bergop, in een rit boven de 2000 meter, kondigt zich aan in de Giro. Dat brengt praktisch wel heel wat met zich mee. Na de slotbeklimming naar Gran Sasso zal het niet evident zijn om snel met de ploegbus de weg naar het hotel te vinden.

Het Nieuwsblad heeft vernomen dat Soudal Quick-Step daarom een helikopter met vijf plaatsen geregeld heeft om enkele renners die verplaatsing te laten maken. Bij die vijf plaatsen zal er ongetwijfeld ook eentje voorzien worden voor kopman Evenepoel.

KOSTEN

Het is nog onduidelijk of de helikopter aan de voet of op de top van de slotbeklimming zal opstijgen. Een vlucht met de helikopter zou zo'n dertig minuten duren, terwijl het met de ploegbus twee uur langer zou duren. De Giro-organisatie biedt helikopters aan, maar teams die er gebruik van maken draaien wel zelf op voor de kosten.