Wolfpack terechtgewezen voor eerdere verklaringen, maar ex-renner slaat én zalft: "Dan heeft Remco écht probleem"

Kan Remco Evenepoel met een probleem opgezadeld worden in de Giro? Over de Wolfpack, zijn ploeg, doen vele meningen de ronde.

In de etappe naar Lago Laceno kon geen enkele ploegmaat Remco Evenepoel bijstaan op de laatste klim. Een veeg teken in het vooruitzicht naar de rit naar Gran Sasso? "Laten we de rit nog maar even afwachten", wilde Karsten Kroon tijdens de Eurosport-uitzending van rit 6 zo ver nog niet gaan.

NIET SLIM GEREDEN

"We moeten niet de hele ploeg gaan afrekenen op één dag", zei de Nederlandse ex-renner, tevens cocommentator tijdens de Giro. "Ik vind dat ze toen geen slimme koers gereden hebben. Ze hebben achter renners gereden waar ze niet achter moesten rijden. Remco zat dan op het einde alleen."

"Achteraf verklaarden ze aan de pers dat het zo de bedoeling was, dat was natuurlijk niet zo", zet Kroon wel de puntjes op de i." Sowieso belooft het een uitdagende rit te worden. "De aankomst op Gran Sasso is zo zwaar. Als Remco op tien kilometer van de aankomst alleen zit en Ineos zit daar nog met vier man, dan heeft hij écht een probleem."