Is het hardnekkige gerucht dan toch waar? "Roglič heeft het me zelf gezegd"

Het gerucht gaat al even in het peloton dat Primož Roglič in de Giro zou rondrijden met corona. Jumbo-Visma ontkende het verhaal echter met klem.

Na de finish zaterdag wakkerde Geraint Thomas het gerucht toch nog eens aan. De Welshman stelde tegenover wielerjournalist Daniel Friebe het volgende. "Niet slecht voor een renner met corona."

Gelooft Thomas het gerucht dan echt? "Roglič heeft het me gisteren (vrijdag, nvdr.) zelf gezegd...", was hij duidelijk.

Bij Jumbo-Visma konden ze niet anders dan het verhaal nogmaals te ontkennen. "4 à 5 dagen geleden werd ons al gemeld dat dat verhaal de ronde doet. Het is grappig. Als iedereen dat wil geloven, dan moeten ze dat doen", zei ploegleider Marc Reef.

Thomas on Roglič attack: "Not bad for a guy with Covid. He told me yesterday he had Covid..."



Seems the rumour started in the bunch a few days ago. Roglič heard it and, well, has either decided to have a bit of fun with it or, er, needs to find a new poker teacher.