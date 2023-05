Tom Boonen ziet evolutie in het tijdrijden die perfect geïllustreerd wordt door Remco Evenepoel

Remco Evenepoel begint straks als een van de topfavorieten aan de tijdrit in de Giro. Tom Boonen ziet dat het plaatje klopt bij Evenepoel en er ook veel veranderd is in vergelijking met vroeger.

In de eerste tijdrit haalde Remco Evenepoel al uit ten opzichte van de concurrentie er wordt verwacht dat hij dat ook in de tweede rit zal doen. Vooral omdat het om een gelijkaardig parcours gaat als vorig jaar in de Vuelta. Ook toen was er een lange tijdrit in licht dalende lijn en Evenepoel pakte toen 48 seconden op Primož Roglič, toch de Olympische kampioen. Evenepoel wordt dan ook gezien als een van de aerodynamische renners van het peloton op een tijdritfiets. Meer comfort dan vroeger "Met de huidige technologie hebben ze hem perfect kunnen kneden tot een kanonskogel. Op het vlakke is hij momenteel zeker de allersnelste. Zijn pakket klopt", stelde Tom Boonen bij Wielerclub Wattage. "Hij straalt ook een bepaald comfort uit op de fiets, iets dat vroeger niet aanwezig was. Vroeger probeerde men die aerodynamica te verkrijgen door renners een extreme positie te laten aannemen, maar toen ging het comfort vaak verloren. Je kon die snelle positie dan niet lang vasthouden", stelt Boonen nog.