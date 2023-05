Dit was de opvallende reactie van Remco Evenepoel zelf op zijn positieve coronatest

Remco Evenepoel heeft de Giro noodgedwongen moeten verlaten met een positieve coronatest. Maar de wereldkampioen zelf reageerde opvallend kalm op het nieuws.

Remco Evenepoel heeft ondertussen de Giro verlaten en is ook al op weg terug naar huis, naar België. Aan zijn positieve test veranderde er deze ochtend niets meer.

Persman Phil Lowe legde uit hoe het nieuws binnen kwam bij Evenepoel. "Hij bleef er best rustig onder. Later op de avond lachte hij alweer. Ik denk dat hij het gewoon aanvaardde zoals het is", zei hij bij Het Nieuwsblad. Opvallend toch voor iemand die zo'n lange tijd naar zijn doel had toegewerkt.

De sfeer was dan wel even bedrukt, maar daarna is een glas wijn gedronken en werden er ook weer grapjes gemaakt aan tafel tussen de andere renners, die gewoon in de Giro blijven.

Geen schuldige

Lowe wees ook niet met vinger over de positieve test van Evenepoel. "Of de organisatie te laks was? Ik denk niet dat we iemand iets kunnen verwijten. Dit hoort vandaag de dag nu eenmaal bij het leven. Hij had het overal kunnen opdoen."

De ploeg deelde in de loop van de dag ook nog enkele foto's over het vertrek van Evenepoel uit de Giro en hoe hij afscheid van zijn ploegmaats.