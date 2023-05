Gilbert haalt zwaar uit na wat hij ziet in de tijdrit en leeft enorm mee met ex-ploegmaat Remco: "Een echte schande!"

Ook Philippe Gilbert kan niet anders dan meeleven met ex-ploegmaat Remco Evenepoel nadat die uit de Giro stapte. Over de Ronde van Italië heeft 'Phil' overigens nog wat anders te zeggen.

De opgave van Evenepoel in de Giro is ook bij Gilbert aangekomen als een zware ontnuchtering, blijkt uit één van zijn tweets. "Het is een nachtmerrie die zich voltrekt! Laten we de beslissing van Remco Evenepoel respecteren en hem het beste wensen voor het vervolg van het seizoen!"

Réveil difficile! Avec ce sentiment de mauvais rêve qui se confirme!

Respectons la décision de @EvenepoelRemco et souhaitons lui tout le meilleur pour la suite de sa saison! #LesRP pic.twitter.com/4Rsm21UPUj — Philippe Gilbert (@PhilippeGilbert) May 15, 2023

Blijft straf dat Evenepoel met het coronavirus in zijn lijf nog altijd in staat was om de tweede tijdrit in de Giro te winnen. In die tijdrit zag Philippe Gilbert, die tegenwoordig ook analist is voor Eurosport, iets dat hem absoluut niet aanstond.

Je n’ai pas osé le dire en direct pour ne pas paraître pro Belge mais c’était un vrai scandale !!! — Philippe Gilbert (@PhilippeGilbert) May 14, 2023

Nog op Twitter reageerde hij op beelden waarop te zien is dat een motor op een gegeven moment vlak voor Primoz Roglic reed. "Ik durfde het in de live-uitzending niet te zeggen omdat ik niet pro-Belgisch wou lijken, maar dit is een echte schande!!!"