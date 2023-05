Ploegmaat Ballerini maakt het volgende doel van Soudal Quick-Step bekend in de Giro na opgave van kopman Evenepoel

Remco Evenepoel is naar huis na zijn positieve coronatest, maar zijn ploegmaats blijven in Italië. En die moeten verder zonder hun kopman.

De zeven ploegmaats van Remco Evenepoel gaan dinsdag dus voort in de Giro, zonder hun kopman. En dat nieuws kwam duidelijk hard aan bij de ploeg.

Ploegmaat Davide Ballerini moet nog bekomen van de opgave van Evenepoel. "Wat kan ik zeggen? Het was een enorme klap. Er is zoveel werk in de voorbereiding gekropen. Het is dus lastig om hiermee om te gaan", zegt hij bij HLN.

Maar plots moeten de helpers van Evenepoel dus voor eigen succes gaan in plaats van zich weg te cijferen voor hun kopman. Maar bij de pakken blijven zitten willen ze niet maakt Ballerini duidelijk.

"Het is aan ons om de knop om te draaien en gemotiveerd te blijven. De ploeg gaat er nu alles aan doen om nog een rit te winnen."