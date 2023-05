Bijzonder harde uithaal naar Remco Evenepoel: "Was gewoon bang en heeft geen corona"

Geen Remco Evenepoel meer in de Giro, hij gaf op door een positieve coronatest. Maar in Slovenië twijfelen ze daar aan.

Martin Hvastija, de directeur van het Sloveense nationale wielerteam en dus landgenoot van Primož Roglič zet stevige twijfels bij de positieve coronatest van Remco Evenepoel.

"Ik vind het echt vreemd", vertelde hij aan de Sloveense publieke omroep RTVSLO. "Tot ze bewijs tonen, weet ik niet of dit wel moet geloven. Remco was volgens mij eerder bang om de waarheid onder ogen te zien. Want die voorsprong van drie minuten waarop hij vooraf gehoopt had, die had hij niet."

Tour de France

Ook over een mogelijke deelname van Evenepoel aan de Tour twijfelt Hvastija. "Remco wordt vooral overschat door het Belgische publiek. Op dezelfde leeftijd had Tadej Pogačar al twee eindzeges in de Tour op zak. Remco is niet zo héél jong meer."

"Als hij naar de Tour gaat, komt hij daar niet alleen Pogačar, maar ook Jonas Vingegaard tegen. Ik geloof niet dat hij zich hierop kan voorbereiden en competitief zou kunnen zijn."