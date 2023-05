Lotto Dstny komt met eerste medische update over Arnaud De Lie na zware val in de Vierdaagse van Duinkerke

De finale van de eerste rit in de Vierdaagse van Duinkerke is ontsierd door enkele valpartijen. In de laatste honderd meter nog een zware valpartij met daarbij ook Arnaud De Lie.

Lotto Dstny liet ondertussen weten dat De Lie het einde van de etappe niet heeft gehaald en woensdag dus zeker niet zal starten. De Lie werd ondertussen ook naar het ziekenhuis gebracht.

De Lie zou vooral pijn hebben aan zijn schouder en zijn rug. Zodra de ploeg meer informatie heeft, zal de ploeg opnieuw communiceren.

🇫🇷 #4JDD



What a crazy finish, with some nasty crashes.



Our Arnaud De Lie crashed hard and did not finish stage one.



He has pain on his back and shoulder and is on his way to the hospital for further examinations.



Updates will follow