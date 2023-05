Pieter Serry onthult wat Remco Evenepoel nog zei tegen ploegmaats bij afscheid uit de Giro

Pieter Serry weet wat het is om een grote ronde te moeten verlaten met corona. Vorig jaar maakte hij hetzelfde mee in de Vuelta.

De zeven overgebleven renners van Soudal Quick-Step moeten vanaf de tiende rit verder zonder hun kopman Remco Evenepoel. Ze proberen er dus het beste van te maken.

Pieter Serry is een van die ploegmaats. Hij moest vorig jaar afstappen in de Vuelta met een positieve test. "Als leider moet het heel hard zijn. Na die opofferingen was hij goed en dan valt hij zo uit: zuur", zegt hij bij Sporza.

Evenepoel sprak zijn ploegmaats dan ook nog goede moed in. "Hij moedigde ons aan om de kracht van the Wolfpack te tonen en te vechten voor ritzeges."

Nieuwe coronamaatregelen vrij zinloos

De Giro-organisatie nam op de rustdag dan toch maatregelen tegen corona. Zo moeten er in de persruimtes onder meer nu mondmaskers gedragen worden.

Volgens Serry hadden er dan ook al veel eerder maatregelen genomen moeten worden. Hij verwijst onder meer naar de ploegenprestatie waar renners en journalisten in een kleine ruimte samen gepropt stonden om interviews te doen.

"Het is nu een beetje zinloos. Ik was zo voorzichtig in de Vuelta en ik heb het toch gehad. Het moeilijk om het tegen te houden denk ik."