Giro-baas hinkt op 2 gedachten na de opgave van Remco Evenepoel, maar droomt ook al van de toekomst

Mauro Vegni, de Giro-baas, heeft zich over de opgave van Remco Evenepoel uitgesproken. Het is een spijtige zaak, maar hij hoopt dat Evenepoel in 2024 al terugkeert.

Remco Evenepoel moest in de Giro al tijdens de 1e rustdag door een coronabesmetting opgeven. Zo verliet de rozetruidrager de grote ronde en kregen we geen tweestrijd met Primoz Roglic te zien.

Mauro Vegni, de baas van de Giro, sprak met Het Laatste Nieuws en vond het een spijtige zaak. "De Giro is een beetje onthoofd, maar we spreken hier over een situatie van overmacht", aldus de Giro-baas. Evenepoel is er niet meer, maar er zijn wel nog altijd Roglic, Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart en Joao Almeida.

Geen Evenepoel meer in deze Giro, maar misschien wel weer in de toekomst. Vegni mikt zelfs al op 2024. "Ik verwacht dat hij volgend jaar al terugkeert", zei hij. Mogelijk kan het parcours in 2024 opnieuw veel tijdritkilometers bevatten om Evenepoel zo opnieuw naar de Giro te lokken.